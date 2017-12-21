Газ для промисловості знову подорожчає

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з 1 січня 2018 року підвищує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 8,4% порівняно з груднем – до 9772,8 грн з 9019,2 грн за тис. кубометрів, йдеться в повідомленні компанії.

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Повідомляється, що максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 січня будуть підвищені на 8,2% – до 10732,8 грн з 9918 грн за тис. кубометрів.

Як відзначили в компанії, цінові пропозиції «Нафтогазу» диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед «Нафтогазом» або купуватиме не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується вища ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У грудні 2017 року «Нафтогаз» підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 2,4% порівняно з листопадом 2017 року – до 9019,2 за тис. куб. м і максимальні ціни на 2,3% - до 9918 за тис. куб. м.