Скандал у Nissan: в Японії почалися обшуки в офісі концерну

Представники Міністерства державних земель, інфраструктури, транспорту та туризму Японії проводять обшук у головному офісі автомобільного концерну Nissan, який розташований в місті Йокогама, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Kyodo.

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За даними агентства, обшуки проходять в ході розслідування, яке було розпочато після скандалу, що розгорівся минулої осені навколо некваліфікованості працівників, які проводять тестування безпеки продукції на підприємстві.

Відомство припускає, що в результаті цієї перевірки буде встановлено, наскільки достовірними були надані концерном дані про масштаби порушень у Nissan.

Нагадаємо, що в середині жовтня поточного року Nissan зупинив виробництво машин для внутрішнього ринку Японії. Через скандал бренд відкликав всередині країни близько 1,2 млн автомобілів, пізніше оголосил про відкликання ще 38 тисяч машин. Обшуки провели раніше на двох заводах концерну - в префектурах Кіото та Тотігі.