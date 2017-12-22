Обсяг виробництва пива в Україні у 2017 році вкотре скоротився (інфографіка)

Галузева компанія «Укрпиво » у своєму офіційному звіті зазначає, що обсяг виробництва пива в Україні (крім безалкогольного пива) за 11 місяців 2017 року становить 165 млн декалітрів, що на 1.1% менше від обсягу за аналогічний період 2016 року.

Відтак "Укрпиво" очікує, що за підсумками 2017 року виробництво пива ще трохи знизиться у порівнянні з показниками 2016 року. У 2016 році в Україні було вироблено 180 млн декалітрів пива, а у 2017 році очікується 176 млн декалітрів (1 декалітр дорівнює 10 літрів).

За даними “Укрпиво”, скорочення виробництва пива триває з 2009 року, та пов’язане, насамперед, з падінням рівня купівельної спроможності в Україні, а також є наслідком невиваженої акцизної та регуляторної політики держави.