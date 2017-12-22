Держбюджет-2018: на будівництво нового патронного заводу направлять 1,4 мільярда

Міністерство оборони України в 2018 році направить 1,4 мільярда гривень на будівництво в Україні нового патронного заводу, який дозволить закрити в нашій країні питання нестачі деяких видів патронів.

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Про це повідомив на брифінгу начальник управління планування бюджету Департаменту фінансів Міноборони Костянтин Кифаренко.

"У Міноборони створено спеціальне Головне управління, яке буде займатися патронним заводом. Для нас це питання новий, так як ми при Україні заводи ніякі не будували. Загальна сума, яка передбачається на патронний завод, що перейде з цього року (бюджет на 2017 рік - УНІАН)... 1,4 мільярда гривень на цей напрямок. Якщо буде необхідність, будемо просити відповідно збільшення", - сказав Кифаренко.

Він додав, що місце для будівництва вже вибрано, йде процес проектування.

Як повідомляв УНІАН, у 2014 році, на початку бойових дій на Донбасі, Луганський патронний завод - єдине в Україні підприємство, яке мало у своєму розпорядженні потужності для виробництва боєприпасів, було захоплено проросійськими бойовиками. Вище військове керівництво нашої країни неодноразово заявляло про необхідність створення аналогічного підприємства на підконтрольній території Україні.