"Укроборонпром" розраховує збільшити дохід до 30 мільярдів гривень

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, розраховує за підсумками 2017 року збільшити чистий дохід до 30 мільярдів гривень з 28 мільярдів гривень. Про це в коментарі УНІАН повідомив генеральний директор "Укроборонпрому" Роман Романов.

Читайте такожУкраїнським військовим передали партію гармат для легкої бронетехніки - "Укроборонпром"

"У 2014 році дохід "Укоборонпрома" був 16 мільярдів гривень, у 2015 - 21,5 мільярда гривень, у 2016 – 28 мільярдів гривень. Цьогоріч ми сподіваємося подолати цифру в 30 мільярдів гривень. Для цього є всі можливості", - зазначив він.

За словами Романова, близько 25% підприємств "Укроборонпрому" задіяні для виробництва на внутрішній ринок, а 75% працюють на експорт.

"Вільні виробничі можливості ми задіємо на експорт. Крім перемоги у фізичної війні, потрібна перемога в економічній війні", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром" в 2016 році отримав 28,3 мільярда гривень чистого прибутку, що на 31,2% більше, ніж у 2015 році,

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.