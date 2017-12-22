Кабмін скерує 16,5 мільярда на виробництво зброї та військової техніки

Уряд України в 2018 році направить 16,5 мільярда гривень з державного бюджету на виробництво і модернізацію озброєння і військової техніки. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на прес-конференції, присвяченій підсумкам 2017 року.

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"Ми направимо наступного року 16,5 мільярда гривень на виробництво нового озброєння і на його модернізацію", - сказав прем'єр.

Він зазначив, що військово-промисловий комплекс України стане драйвером економічного зростання країни в наступному році.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство оборони України в 2018 році має намір збільшити витрати на закупівлю озброєння і військової техніки на 34% - до 18,1 мільярда гривень, що відповідає не менше 20% загального бюджету відомства.

Державний бюджет України на 2018 рік передбачає 86 мільярдів гривень для Міністерства оборони. При цьому сумарні оборонні витрати України становлять близько 5% ВВП.