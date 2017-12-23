США позбавлять Україну низки торговельних преференцій

У Сполучених Штатах Америки вирішили призупинити низку преференцій щодо безмитної торгівлі з Україною.

Про це йдеться у листі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа до спікера Палати представників та президента Сенату. Текст документа розміщено на сайті Білого дому.

"Повідомляю вам про намір призупинити безмитний режим, наданий відповідно до програми Генеральної системи преференцій певним товарам, що відповідають прийнятним вимогам, і виробляються в Україні", - йдеться у листі.

Зазначається, що президент США після розгляду критеріїв, викладених у низці розділів закону про торгівлю від 1974 року щодо забезпечення належного та ефективного захисту прав інтелектуальної власності країною-бенефіціаром, визнав за доцільне призупинити безмитний режим для товарів з України.

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Як повідомляв УНІАН, українські компанії з липня 2015 року отримали можливість без сплати мит експортувати до США близько 5 тис. найменувань своєї продукції в рамках дії спеціальної урядової програми Генеральної системи преференцій.

Як наголошувала торговий представник України Наталя Микольська, у рамках програми Україна має виконати низку умов стосовно ефективного захисту прав інтелектуальної власності та трудових прав, а також виконання правил походження товарів.

За даними Мінекономрозвитку, Україна експортує до США товари хімічної промисловості, мінерали, ювелірні вироби, різні типи килимів і килимових покриттів, продукцію сільського господарства та рибальства тощо.

За 2016 рік експорт українських товарів до США становив сумарно 426,6 млн дол.