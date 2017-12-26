Найбільша газовидобувна компанія України видобула 15 мільярдів кубів газу

Найбільша газовидобувна компанія "Укргазвидобування" з початку 2017 року, станом на ранок 26 грудня, здобула 15 мільярдів кубометрів природного газу, повідомляє прес-служба компанії.

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Компанія не повідомляє про обсяги видобутого газу за аналогічний період 2016 року, однак за весь минулий рік "Укргазвидобування" видобула 14,6 мільярда кубометрів газу.

"Укргазвидобування" з початку 2017 року (станом на ранок 26 грудня) збільшила видобуток природного газу, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, до 15 мільярдів кубометрів. У той же час, це більше ніж у 8 разів перевищує обсяги нарощування видобутку газу за весь 2016 рік", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за оперативними даними, добовий видобуток газу в Україні з липня 2017 року продовжує триматися на максимальних за останні п'ять років показники – 42,5 мільйона кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2016 року "Укргазвидобування" збільшила видобуток природного газу на 0,5% - до 14,6 мільярда кубометрів і сьогодні виконує державну програму по нарощуванню щорічного видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року (Стратегію "20/20").

У 2015 році "Укргазвидобування", порівняно з попереднім роком, скоротила видобуток природного газу на 3,8% - до 14,528 мільярда кубометрів.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу "Нафтогаз України".