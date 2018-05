США припинять режим безмитного ввезення товарів з України

США прийняли рішення про часткове скасування дії генералізованої системи преференцій, що надає Україні можливість безмитного експортування близько 3500 видів товарів, з відстрочкою набрання рішенням чинності на 120 днів.

Про це повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

У міністерстві зазначили, що відстрочка скасування торговелних преференцій пов'язана з позитивними діями уряду України в напрямі поліпшення системи виплати роялті правовласникам.

«Як відомо, однією з основних претензій США до України в рамках «Спеціальної доповіді 301» тривалий час є непрозора діяльність організацій колективного управління майновими правами в сфері авторського і суміжних прав. У рамках реформи системи захисту інтелектуальної власності 20 грудня 2017 року уряд України схвалив законопроект «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського і суміжних прав», - йдеться в повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що прийняття парламентом законопроектів, спрямованих на посилення захисту прав інтелектуальної власності, зніме більшу частину претензій США в контексті «Спеціальної доповіді 301» і генералізованої системи преференцій.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2017 року офіс Торгового представництва США в оприлюдненому щорічному звіті щодо рівня захищеності прав інтелектуальної власності в світі Special 301 Report (Спеціальний звіт 301) відзначив недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні.

Україна, як і в 2016 році, опинилася в групі з 11 країн у так званому списку Priority Watch List (Пріоритетний список спостереження). Країнам цієї групи рекомендується вжити активних заходів для боротьби з піратством.

Special 301 Report щороку готується офісом Торгового представника США. У цих звітах повідомляється про торговельні бар'єри для американських компаній і продуктів у зв'язку з законами про інтелектуальну власність, що стосуються авторського права, патентів і товарних знаків в інших країнах.

Цей документ безпосередньо пов'язаний з генералізованою системою преференцій (ГСП) США. Її мета - сприяння економічному зростанню в країнах, що розвиваються, шляхом надання пільгового безмитного режиму ввезення на територію США до 5 тис. видів товарів з певних американським урядом країн - бенефіціарів ГСП.

Довідка УНІАН. Генералізована система преференцій США (the US Generalized System of Preference - GSP) призначена для сприяння економічному зростанню в країнах, що розвиваються шляхом надання пільгового безмитного режиму ввезення на територію США до 5000 видів товарів з визначених американським урядом країн - бенефіціарів GSP (120 країн і територій, у тому числі Україна). Преференції програми GSP відновлено для України з 29 липня 2015 року, що дає можливість безмитного ввезення на територію США понад 3500 видів товарів з України.

Продукція, яка підпадає під безмитний режим ввезення в рамках GSP, включає широкий асортимент промислових товарів, різні види хімічних речовин і мінералів, окремі будівельні матеріали, феросплави, частини до двигунів, деякі види сільськогосподарської та рибної продукції тощо.

За оцінками експертів, у рамках GSP Україна протягом 2012-2016 років щороку експортувала до США товарів на суму від 26 до 70 млн дол., у тому числі титан, пігменти і заготовки на основі діоксиду титану, сировину для кондитерських виробів, окремі види нафтопродуктів, карбід бору, феромарганець, алюміній, вироби з дерева, вентилятори, бурильні інструменти та обладнання, а також окремі види оптики тощо.