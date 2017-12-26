Долаючи бездоріжжя: опубліковано відео тест-драйву нового українського бронеавтомобіля

Нацгвардія України провела випробування нового спеціалізованого бронеавтомобіля "Варта-Новатор".

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Після двогодинного тест-драйву командувач НГУ генерал-полковник Юрій Аллеров оцінив високі експлуатаційні можливості броньованого авто, йдеться у повідомленні прес-служби НГУ.

Цей бронеавтомобіль сконструйований з урахуванням сучасних вимог до техніки підрозділів спецпризначення з використанням шасі, що пристосоване до експлуатації в найскладніших умовах бездоріжжя.

Як повідомляв УНІАН, раніше Нацгвардія отримала на озброєння бронеавтомобіль "Козак-5". Його повна маса - 10 т, а довжина складає 6100 мм, ширина - 2300 мм, висота по даху корпусу - 2250 мм. Він має багато додаткового обвісу порівняно з "Козак-1" й адаптований до вимог військових. Крім того, у "Козак-5" зовсім інша передня "маска" і кращі технічні параметри.