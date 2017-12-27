"До побачення": Гройсман порадив голові "Укроборонпрому" шукати іншу роботу

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні направить президенту Петру Порошенко подання про звільнення голови державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова в зв'язку з невиконанням урядового доручення про погашення заборгованості по зарплатах перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.

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Про це глава уряду заявив на засіданні Кабінету міністрів у середу.

«Я в контексті оборони хотів би торкнутися одного питання. Ми на одному з минулих засідань уряду підняли питання заборгованості (по зарплатах - УНІАН) Миколаївського суднобудівного заводу. Я дав доручення уряду, підписав, керівнику «Укроборонпрому» погасити заборгованість. Контрольний термін - 25 грудня. Сьогодні, слава богу, 27 грудня. Заборгованість не погашена. Я чув зворотну інформацію про те, що вони цього не можуть зробити. Я цього не розумію. Тому я сьогодні підпишу подання на ім'я президента і раджу керівнику «Укроборонпрому» сьогодні звільнитися самостійно. Більше з вами працювати я не буду. Сказано, що не зроблено, до побачення, шукайте іншу роботу», – сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, в "Укроборонпромі" 31 жовтня заявили, що Миколаївський суднобудівний завод зупинив роботу через відсутність рішення Кабінету міністрів щодо ракетного крейсера проекту 1164 (серія радянських ракетних крейсерів).

«На сьогодні заарештовано рахунки підприємства, а заборгованість із заробітної плати становить понад 58 млн грн. Ці борги нагромадилися через припинення в лютому 2015 року відшкодування витрат підприємству на утримання крейсера», - повідомили в "Укроборонпромі".

У концерні зазначили, що на розгляд Кабінету міністрів направлено проект розпорядження, яким передбачається відшкодування підприємству витрат на утримання крейсера, що дало б змогу погасити заборгованість із заробітної плати.

Уряд 13 грудня доручив керівництву державного концерну «Укроборонпром» погасити заборгованість з виплати заробітних плат працівникам Миколаївського суднобудівного заводу до 25 грудня поточного року.