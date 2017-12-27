Голова "Укроборонпрому" Романов "давно" написав заяву на звільнення – ЗМІ

Керівник "Укроборонпрому" Роман Романов написав заяву на звільнення.

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Про це ТСН.ua повідомив один із найближчих соратників президента України Петра Порошенка.

У відповіді на запитання про те, чи відповідає дійсності інформація про те, що Романов ще кілька тижнів тому написав заяву на звільнення, джерело відповіло: "Давно".

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні направить президенту Петру Порошенко подання про звільнення голови державного концерну «Укроборонпром» Романа Романова в зв'язку з невиконанням урядового доручення про погашення заборгованості по зарплатах перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.