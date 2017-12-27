Кабмін затвердив фінплан ОПЗ на наступний рік

Кабінет міністрів України затвердив фінансовий план одного з найбільших хімічних підприємств України - Одеського припортового заводу (ОПЗ) на 2018 рік з чистим прибутком 174,2 мільйона гривень, що на 167,8 мільйона гривень більше, ніж було заплановано на 2017 рік, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна (ФДМУ) з посиланням на слова в. о голови відомства Віталія Трубарова.

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"Фінансовий план на 2018 рік є збалансованим і забезпечує отримання чистого прибутку в розмірі 174 213 тисяч гривень, що більше на 167 807 тисяч гривень запланованого на 2017 рік", - відзначили в ФДМУ.

Також фінпланом передбачається: отримання підприємством чистого доходу (виручки) від реалізації продукції в 2018 році в розмірі 3,429 мільярда гривень, що на 28% більше запланованого на 2017 рік; збільшення собівартості реалізованої продукції на 646 мільйонів гривень, або на 27,6% більше запланованого на 2017 рік, в основному за рахунок зростання витрат на сировину і основні матеріали; одержання валового прибутку в розмірі 447,984 мільйона гривень, що на 30,5% більше планового значення на 2017 рік.

Адміністративні витрати плануються в розмірі 125,519 мільйона гривень, що на 8,5% більше запланованого на 2017 рік, насамперед за рахунок збільшення витрат на оплату праці.

Як повідомляв УНІАН, ОПЗ після тривав з липня простою запустив наприкінці жовтня виробництво карбаміду і роботу терміналу з перевалки аміаку, але припинив функціонування в зв'язку з поломкою насоса 1 листопада, і за станом на 20 листопада не був запущений у роботу.

Після тривалої зупинки ОПЗ працював у цьому році в період з березня по 10 липня. Це стало можливим завдяки укладенню угоди цього підприємства з приватними газотрейдерами – компаніями "ЕРУ Трейдинг" і ERU Management Services LLC, які погодилися поставляти газ на давальницьких умовах, тобто отримуючи натомість готову продукцію.

Коментуючи перехід до давальницькою схемою, 3 березня голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв заявив, що холдинг оскаржить таку угоду в суді, оскільки завод не погасив перед нафтогазовим холдингом борг в розмірі 1,5 мільярда гривень. Крім того, підприємство має близько 193 мільйонів доларів заборгованості за газ перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (р. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.