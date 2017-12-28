Airbus може зняти з виробництва найбільший у світі авіалайнер

Airbus розробляє план дій для згортання виробництва найбільшого в світі серійного авіалайнера A380 на випадок, якщо не отримає ключове замовлення від дубайської авіакомпанії Emirates, сказали Рейтер три джерела, знайомі з ситуацією.

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"Якщо угода з Emirates не буде укладена, Airbus почне процедуру припинення виробництва A380", - сказало обізнане джерело. Один із постачальників повідомив, що таке рішення буде логічним через слабкий попит на лайнер.

Airbus і Emirates відмовилися від коментарів. Airbus також відмовився повідомити, скільки людей зайняті в проекті.

Згортання виробництва, як очікується, буде поступовим, дозволивши Airbus виконати вже отримані замовлення, переважно від Emirates.

В авіавиробника достатньо замовлень, щоб продовжити випуск A380 до початку наступного десятиліття за нинішніх темпів виробництва, показав аналіз Рейтер.

На розробку А380, введеного в експлуатацію десять років тому, було витрачено 11 мільярдів євро. Лайнер місткістю близько 500 пасажирів, повинен був скласти конкуренцію Boeing 747.

Однак попит на A380 останнім часом знизився, оскільки авіаперевізники віддають перевагу більш компактним двомоторним літакам, які легше заповнюються і дешевші в обслуговуванні.

Переговори між Airbus і Emirates про нове замовлення на 36 лайнерів A380 вартістю $16 мільярдів були зупинені на Міжнародному авіасалоні в Дубаї в листопаді. Вважається, що з тих пір вони відновилися, проте видимих ознак наближення до операції немає.

Хоча інтерес до A380 висловлюють й інші компанії, наприклад, British Airways, Airbus не хоче продовжувати виробництво, не будучи впевненою у великому замовленні від Emirates.

Emirates в свою чергу хоче гарантій, що Airbus продовжить виробництво протягом десяти років, щоб захистити свої інвестиції.

Якщо Airbus припинить виробництво A380, зростання Emirates в майбутньому буде залежати від недавніх замовлень на лайнери Boeing. Джерела у Європі кажуть, що це відображає зростання впливу Вашингтона в країнах Перської затоки за президентства Дональда Трампа. У той же час джерела в галузі, що представляють США і Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ), заперечують зв'язок цього питання з політикою.