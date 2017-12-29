Україна ввела мито на арматуру та прокат з Росії

Україна ввела антидемпінгове мито в розмірі 15,2% терміном на п'ять років на арматуру і прокат з Росії.

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Відповідне рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр».

Рішення набирає чинності через 60 днів після публікації рішення.

У комісії відзначили, що ціни імпорту, який був визнаний демпінговим, були істотно нижчими за ціни внутрішніх виробників, що завдало останнім істотної шкоди.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2017 року Україна за заявою підприємства «Арселор Міттал Кривий Ріг» почала антидемпінгове розслідування щодо імпорту арматури і прокату з Росії.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі у травні прийняла рішення про поновлення антидемпінгового мита на імпорт до України азотних добрив російського виробництва у рамках захисту власного виробника і зниження залежності українських аграріїв від поставок хімпродукції.