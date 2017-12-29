"Укроборонпром" за рік передав армії 3,7 тисячі зразків озброєння

Державний концерн "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, у 2017 році передав українській армії 3,673 тисячі одиниць бойової техніки і озброєння, повідомила прес-служба концерну.

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"За цей рік до Збройних сил, Національної гвардії та інших силових структур України передано 3673 одиниці військової техніки та озброєння. З них 2053 - абсолютно нове і модернізоване озброєння. Цей результат став можливим завдяки роботі більш ніж 130 підприємств-учасників концерну", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, українські війська отримали танки, БМП, літаки, артилерію, протитанкові ракетні комплекси, засоби протиповітряної оборони, іншу бойову техніку та зброю.

В держконцерні зазначили, що "Укроборонпром" в 2017 році на 100% забезпечив виконання Державного оборонного замовлення, як і в минулі роки.

"Протягом року десятки заводів "Укроборонпрому" передавали захисникам нове, модернізоване і відновлене озброєння, яке відразу прямувало у військові підрозділи. Мова йде про більш ніж півсотні танків "Булат", відновлених на харківському підприємстві "Завод ім. Малишева", десятки нових БТР-4 і БТР-3 від "ХКМБ їм. Морозова" та "Київського бронетанкового заводу", нові радіолокаційні станції (РЛС) та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) від запорізької "Іскри", ракетне озброєння від підприємств "Промінь" та "Артем" і сотні інших зразків озброєння від заводів "Укроборонпрому", - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, за цей рік на озброєння української армії було прийнято більше десяти видів озброєння та військової техніки, яка була створена підприємствами "Укроборонпрому".

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений в 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової і спеціальної техніки та боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять більше сотні підприємств ОПК України.