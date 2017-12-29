Крюківський завод збільшив виробництво пасажирських вагонів у 5,5 раза

Крюківський вагонобудівний завод (Кременчук, Полтавська область) у 2017 році збільшив виробництво пасажирських вагонів в 5,5 рази – до 50 одиниць. Про це говориться у звіті спостережної ради і правління підприємства, текст якого переданий УНІАН.

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Зазначається, що в 2017 року всі 50 пасажирських вагонів вирушили замовнику – "Укрзалізниці" в рамках виконання укладених в 2016 і 2017 роках контрактів.

У звіті також говориться, що в 2017 році Крюківський вагонзавод проводив ремонти міжрегіональних швидкісних електропоїздів, освоював нову продукцію загального машинобудування широкого призначення, презентував нову комунальну техніку, виготовляв запчастини для залізничників та інших замовників, продовжував свою співпрацю з метрополітенами, працював на будівельних об'єктах.

"Сума реалізації продукції за рік становив за оперативними даними 3,6 мільярда гривень, що в 1,8 рази більше, ніж у минулому році", - підкреслюється в звіті.

Як повідомляв УНІАН, Крюківський вагонзавод в 2017 році поставив ПАТ "Укрзалізниця" 38 пасажирських купейних вагонів моделі 61-779.