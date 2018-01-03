З'явилися фото і відео українського ракетного комплексу "Грім-2"

В Україні провели випробування двигуна ракет оперативно-тактичного комплексу "Грім-2". Разом з тим з'явилися і перші фото вже готового ракетного комплексу, повідомляє "Український мілітарний портал".

Читайте такожВ Україні завершують розробку нового ракетного комплексуЗазначається, що на даний момент вже успішно пройшли випробування ракетного двигуна, а сам комплекс вже готовий до перших польових випробувань. Його мобільна пускова установка передбачає транспортування і запуск двох ракет типу "земля-земля":

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім" розробляється для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на дальностях від 50 до 280 км. Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проектується масою 480 кг. Бойова частина могла бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну ампулу.

Бортова система управління ракети інерціальна, комплектується системами навігації та наведення різного типу (радіолокаційними, оптико-електронними).

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня стало відомо, що в Україні закінчують розробку нового ракетного комплексу і, можливо, протягом року він вийде на польові випробування.