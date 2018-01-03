В Україні збільшили страхові виплати потерпілим на виробництві

Кабінет міністрів України з 1 січня 2018 року збільшив розмір страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та від професійних захворювань, які спричинили втрату працездатності.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики України з посиланням на відповідну постанову уряду, яка набула чинності 1 січня.

Постановою встановлено коефіцієнт перерахунку страхових виплат з 1 березня 2018 року в розмірі 1,2, виходячи з фінансових можливостей бюджету Фонду соціального страхування України.

Крім того, буде проведено осучаснення цих виплат відповідно до заробітної плати, яку потерпілий мав до ушкодження здоров'я.

Також передбачається, що для осіб, у яких після проведеного перерахування розмір щомісячної виплати менший від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року, буде встановлено новий розмір щомісячної страхової виплати з урахуванням відсотка втрати працездатності та розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 2017 року (3200 грн).

За даними міністерства, з 1 січня виплати потерпілим на виробництві, будуть збільшені для 174 тисяч осіб, з 1 березня для 207 тисяч осіб.

Згідно з повідомленням, для підвищення виплат у бюджеті Фонду соцстрахування передбачено на 2018 рік 2,1 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, розмір прожиткового мінімуму в Україні в 2018 році зросте на 9% і мінімальної заробітної плати - на 16,3%. Зокрема, з 1 січня 2018 року розмір мінімальної зарплати становить 3 723 грн. Видатки на допомогу сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, тимчасової допомоги дітям та допомоги з догляду за інвалідом I чи II групи передбачені в сумі 59,9 млрд грн.