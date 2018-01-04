В Україні за рік виробництво сталі зменшилося на 12%
13:12, 04 січня 2018Промисловість
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Минулого року наша країна виготовила 21,3 млн тонн сталі.
У 2016 році виробництво сталі в Україні зросло на 6% / фото УНІАН
В Україні за 2017 рік, за оперативними даними, виробництво сталі зменшилося на 12% порівняно з 2016 роком - до 21,3 млн тонн.
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Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів «Укрметалургпром».
За даними об'єднання, виробництво загального металопрокату за вказаний період скоротилося на 14% - до 18,4 млн тонн, виплавка чавуну скоротилася на 15% – до 20 млн тонн.
Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2016 році виробництво сталі зросло на 6% порівняно з 2015 роком - до 24,2 млн тонн, виробництво загального металопрокату також збільшилося на 6% - до 21,41 млн тонн, виплавка чавуну зросла на 8% – до 23,59 млн тонн.
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