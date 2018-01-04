В Україні розробили новий реактивний гранатомет (фото)

Фахівці конструкторського бюро "Луч" завершили розробку нового реактивного гранатомета калібру 107 мм. Він замінить радянський реактивний піхотний вогнемет "Рись", який 2014 року був знятий з озброєння, бо сплив термін зберігання суміші.

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Новий зразок важкого піхотного озброєння призначений для ураження легкоброньованої та неброньованої техніки, споруд польового типу, живої сили, а також споруд з каменю, цегли або бетону, передає "Народна армія".

Головною особливістю нового комплексу став сучасний оптико-електронний приціл, який автоматизує та спрощує процес прицілювання. Він дозволяє виявляти та розпізнавати цілі на відстані до 1800 метрів.

Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, у 2017 році передав українській армії 3,673 тисячі одиниць бойової техніки і озброєння