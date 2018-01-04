В Україні розробили новий реактивний гранатомет (фото)
Реактивний гранатомет призначений для ураження легкоброньованої та неброньованої техніки, споруд, живої сили.
Фахівці конструкторського бюро "Луч" завершили розробку нового реактивного гранатомета калібру 107 мм. Він замінить радянський реактивний піхотний вогнемет "Рись", який 2014 року був знятий з озброєння, бо сплив термін зберігання суміші.
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Новий зразок важкого піхотного озброєння призначений для ураження легкоброньованої та неброньованої техніки, споруд польового типу, живої сили, а також споруд з каменю, цегли або бетону, передає "Народна армія".
Головною особливістю нового комплексу став сучасний оптико-електронний приціл, який автоматизує та спрощує процес прицілювання. Він дозволяє виявляти та розпізнавати цілі на відстані до 1800 метрів.
Як повідомляв УНІАН, "Укроборонпром", що об'єднує головні оборонно-промислові підприємства країни, у 2017 році передав українській армії 3,673 тисячі одиниць бойової техніки і озброєння