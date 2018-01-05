Україна в 2017 році збільшила виручку від експорту чорних металів майже на 20%

Україна в 2017 році збільшила валютну виручку від експорту чорних металів на 19,6% порівняно з 2016 роком - до 8,666 млрд дол. з 7,247 млрд дол.

Як повідомляє Державна фіскальна служба, частка чорних металів у валютних доходах країни від експорту становить 20,03%.

Також повідомляється, що валютна виручка від експорту металовиробів минулого року збільшилася на 30% - до 896,7 млн дол. і становила 2,07% в загальному обсягу експорту країни.

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Згідно з повідомленням, у грудні 2917 року було експортовано чорних металів на 817,4 млн дол., металовиробів - на 88,4 млн дол.

У 2017 році було імпортовано чорних металів на 1,113 млрд дол., металовиробів - на 806,8 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила виручку від експорту чорних металів на 10,3% - до 7,3 млрд дол. Валютна виручка від експорту металовиробів минулого року скоротилася на 24,8% - до 689,8 млн дол.