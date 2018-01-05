Експерт пояснив, чому на росТБ зчинили галас через новий український ракетний комплекс (фото, відео)

Істеричні заяви, які пролунали в РФ у зв'язку з інформацією про роботи над українським оперативно-тактичним ракетним комплексом "Грім-2", - це реакція на те, що Україна підвищує боєздатність своєї армії.

Насправді йдеться не про створення нової зброї, а про завершення роботи над комплексом "Грім-2", причому для іноземного замовника, розповів "Апострофу" директор інформаційно-консалтингової компанії " Defense Express Сергій Згурець.

Так він прокоментував заяви на росТБ про те, що нова українська зброя може вдарити по РФ, зокрема по Керченському мосту в окупований Крим.

"Я не знаю, звідки беруться ці розмови. Це не зовсім так. Насправді зараз йдеться лише про завершення певних етапів робіт, пов'язаних із створенням комплексу для інозамовника. Це тривалий процес, який пов'язаний з певними технологічними перешкодами й завданнями, які українська сторона вирішує", - зазначив експерт.

Читайте такожІ гряне "Грім": новий український ракетний комплекс буде здатний вражати цілі на відстані в 450 км

Він нагадав, що під час початку війни завдання вирішували за рахунок комплексів "Точка" зі всіма ризиками застосування, пов'язаними з тим, що цей комплекс мав купу технічних проблем.

"Зараз ми говоримо тільки про те, що протягом короткого проміжку часу Україна за рахунок збільшеного фінансування цього проекту забезпечила завершення певного першого циклу робіт і приступає до іншого етапу робіт, пов'язаного зі створенням цієї зброї", - заявив Згурець.

Також на окремих форумах в РФ є зневажливі оцінки щодо цього комплексу, що, на думку експерта, виглядає смішно. Тому що ця зброя досить ефективна, і незначна кількість країн здатна забезпечити повний цикл виробництва цієї зброї.

"Тому питання щодо Росії - це, швидше, їхня нервова реакція на те, що в Україні здійснюються заходи, пов'язані із реальним підвищенням боєздатності оборонної промисловості, відповідно, поступовим підвищенням боєздатності української армії", - підсумував директор Defense Express.

Як повідомляв УНІАН, в Україні провели випробування двигуна ракет оперативно-тактичного комплексу "Грім-2".

Оперативно-тактичний ракетний комплекс "Грім" розробляється для ураження одиночних і групових стаціонарних цілей на дальностях від 50 до 280 км. Бойовий блок одноступеневої балістичної ракети проектується масою 480 кг. Бойова частина могла бути виконана за моноблочною або касетною схемою. Моноблочна схема використовує осколково-фугасну або проникаючу осколково-фугасну ампулу.