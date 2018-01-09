Україна за рік скоротила видобуток вугілля на 15%

Видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні у 2017 році скоротився на 14,6% порівняно з 2016 роком – до 34,916 мільйона тонн з 40,864 мільйона тонн, повідомила прес-служба Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

Читайте такожУкраїна минулого року подвоїла валютні витрати на імпорт вугілля

Згідно з повідомленням, на державних шахтах із загального обсягу вугілля було видобуто 4,8 мільйона тонн (13,9%).

У грудні видобуток вугілля в Україні становить 2,952 мільйона тонн. З цього обсягу 413,2 тисячі тонн твердого палива видобуто на державних шахтах.

У загальній структурі видобутку коксівного вугілля (марка "К"), що використовується для потреб металургії, за 12 місяців зайняв 19,5%. За звітний період видобуток цього вугілля досягла 6,807 мільйона тонн.

Як повідомляв УНІАН, видобуток енергетичного та коксівного вугілля в Україні в 2015 році через бойові дії на Донбасі скоротився у 1,6 рази порівняно з 2014 роком – до 39,76 мільйона тонн. У 2016 році видобуток збільшився на 2,8% – до 40,864 мільйона тонн.

На сьогоднішній день Україна через бойові дії на сході країни і блокади вантажообігу з непідконтрольними територіями відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного (антрациту), видобуток якої сконцентрована в Донецькій і Луганській областях, районах, підконтрольних бойовикам.