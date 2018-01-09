МЕРТ спрямує 2,3 мільярда гривень на розвиток оборонної промисловості

Міністерство економічного розвитку і торгівлі в 2018 році спрямує 2,34 млрд грн на реалізацію програм розвитку оборонно-промислового комплексу.

Відповідне фінансування передбачено державним бюджетом України на 2018 рік, опублікованим на сайті Верховної Ради.

Зокрема, на розробку і впровадження нових технологій в оборонному комплексі, збільшення виробничих потужностей і реформування сектору передбачено 1,95 млрд грн із загального фонду держбюджету і 0,39 млрд грн - із спеціального фонду.

Читайте такожДержбюджет-2017 перевиконаний за доходами на 21 мільярд гривеньЯк повідомляв УНІАН, бюджет Міністерства оборони в 2018 році становить 86 млрд грн. Мінекономрозвитку з 2016 року виконує функції державного замовника у сфері розвитку виробничих потужностей оборонного комплексу.