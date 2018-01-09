Суд ліквідував Кременчуцький автоскладальний завод

Господарський суд Полтавської області 18 грудня 2017 року за заявою «Альфа-банку» прийняв рішення ліквідувати виробниче об'єднання "Кременчуцький автоскладальний завод", який у серпні 2014 повністю зупинив випуск автомобілів.

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Про це повідомляється у рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

У повідомленні йдеться, що залишок коштів на рахунках підприємства, з даними інвентаризації, становить 300,4 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Кременчуцький автоскладальний завод (Кременчук, Полтавська обл.) в 2014 році порівняно з 2013 роком зменшив виробництво автомобілів на 18,8%, або 1700 штук - до 7 тис. 349 автомобілів.

Через економічну недоцільність з 1 серпня 2014 року Кременчуцький автоскладальний завод повністю припинив випуск автомобілів.

Довідка УНІАН. Українсько-російське виробниче об'єднання Кременчуцький автоскладальний завод було засновано в 1995 році.

Підприємство спеціалізувалося на великовузловому складанні автомобілів, виконанні передпродажної підготовки, гарантійного та післягарантійного обслуговування автомобілів. Підприємство входило в групу компаній "АІС".