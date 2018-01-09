Зростання цін виробників промпродукції за рік сповільнилося більш ніж у 2 рази

Ціни виробників промислової продукції в Україні в грудні 2017 року в річному вираженні, проти грудня 2016 року, зросли на 16,5%, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Читайте такожВ Україні сповільнилося зростання промвиробництва

Порівняно з 2016 роком зростання цін виробників промпродукції сповільнилося більш ніж у 2 рази.

Ціни виробників промислової продукції в грудні порівняно з попереднім місяцем, листопадом, зросли на 1,7%.

У повідомленні відзначається, що дані наводяться без урахування окупованого Криму і Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, ціни виробників промислової продукції в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зросли на 35,7%.