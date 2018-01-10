У Німеччині компанію оштрафували за порушення санкцій проти Росії

Компанію, яка знаходиться в місті Ульм (Німеччина - ред.), і експортувала до Росії обладнання подвійного призначення, оштрафували на суму 190 тисяч євро. Про це повідомляє Liga.net з посиланням на Stuttgarter Nachrichten.

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Видання зазначає, що поставлене РФ обладнання може використовуватися у військових цілях.

На експорт такого виду обладнання через санкцї ЄС проти РФ компанія повинна була отримати спеціальний дозвіл. Тим не менш, поставка обладнання відбувалася без нього.

"У запиті на дозвіл як правило, відмовляють, якщо політична ситуація в країні, куди прямує вантаж, не відповідає зовнішній політиці та політиці безпеки Німеччини, тобто якщо було прийнято рішення про ембарго або санкції", - йдеться в повідомленні митної служби Німеччини.

Видання не називає компанію і не уточнює, про яке поставлене обладнання може йти мова.

Співробітники митниці дізналися про незаконний експорт під час огляду запасної частини для однієї з машин.

За даними видання, техніка вже покинула ЄС без відповідного дозволу. У німецькій митниці припустили, що компанія поставила машини заздалегідь з метою уникнути контрактних штрафів.

Нагадаємо, 14 грудня 2017 року лідери країн Євросоюзу схвалили продовження дії економічних санкцій проти Росії ще на півроку.