"Мотор Січ" заявляє про втрату контролю над заводом на окупованій території

Найбільше українське підприємство з випуску авіаційних двигунів і газотурбінних установок "Мотор Січ" заявило про втрату з 20 грудня 2017 року контролю над управлінням активами відокремленого підрозділу "Сніжнянський машинобудівний завод", яке знаходиться на тимчасово неконтрольованої Україною території Донецької області. Про це підприємство "Мотор Січ" повідомило на своєму сайті.

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Зазначається, що у зв'язку з цим рада директорів підприємства звернулася до відповідних державних органів з повідомленням про тимчасову втрату контролю з 20 грудня.

"Органами акціонерного товариства вживаються заходи щодо забезпечення збереження активів даного підприємства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, "Мотор Січ" в січні-вересні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року збільшило чистий прибуток на 36,7% - до 2,575 мільярда гривень з 1,883 мільярда гривень.

За підсумками 2016 року підприємство скоротило чистий прибуток на 36,4% - до 2,186 мільярда гривень з 3,435 мільярда гривень, а в 2015 році збільшило чистий прибуток в 2,4 рази - до 3,67 мільярда гривень з 1,547 мільярда гривень у 2014 році.

Довідка УНІАН. Акціонерна компанія "Мотор Січ" є одним з найбільших українських машинобудівних підприємств, який виробляє авіадвигуни для вертольотів Мі-8/Мі-17, Ка-226, літаків Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 та інші, агрегати для перекачування газу і енергетичне обладнання.