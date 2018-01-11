США схвалили введення антидемпінгових мит на катанку з України

10:58, 11 січня 2018
Промисловість
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У 2016 році експорт даної продукції з України в США в грошовому вираженні становив 55,02 млн дол.

Ілюстрація REUTERS

Міністерство торгівлі США визначило остаточні антидемпінгові мита під час імпорту катанки із вуглецевої і легованої сталі походженням з України стосовно «Арселорміттал Кривий Ріг» і Єнакіївського металургійного заводу в розмірі 44,03%, стосовно інших українських виробників - 34,98%, йдеться в повідомленні відомства.

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Відзначається, що остаточні рішення повинні бути прийняті не пізніше 22 лютого 2018 року Комісією з міжнародної торгівлі США.

Згідно з документом, у 2016 році експорт даної продукції з України в США в грошовому вираженні становив 55,02 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середині 2017 року США продовжили дію угоди про цінові зобов'язання щодо трубної продукції, що передбачає скасування антидемпінгового мита для українських виробників під час експорту труб.

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Теги: #антидемпінгові мита#мита США