В Україні за рік виробництво автомобілів зросло на 63%: яких і скільки виготовили

Виробництво автотранспортних засобів в Україні в 2017 році порівняно з 2016 роком збільшилося на 63,1% - до 8,586 тис. одиниць, говориться в повідомленні асоціації «Укравтопром».

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Згідно з даними асоціації, виробництво легкових автомобілів за 2017 рік порівняно з 2016 роком зросло на 68,1% - до 7,296 тис. штук. При цьому виробництво комерційних автомобілів скоротилося проти торішнього показника на 19,4% - до 486 штук, а автобусів - зросло в 1,5 разу, до 804 штук.

У грудні 2017 року на українських заводах було вироблено 932 автотранспортних засобів, що на 37,5% більше за результат грудня 2016 року і на 8,1% менше від показника листопада 2017 року.

У загальному обсягу автовиробництва в грудні більшу частину становили легкові автомобілі, виробництво яких проти грудня 2016 року зросло на 39,3% - до 752 штук.

У грудні 2017 року було вироблено 63 вантажних автомобілів (більшість виробництва "ЗАЗ"), що на 12,5% більше, ніж за грудень 2016 року.

В асоціації нагадали, що "АвтоКрАЗ" за нез'ясовних причин перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів із серпня минулого року.

Також у грудні було вироблено 117 автобусів, що на 422,7% більше, ніж у грудні 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації "Укравтопром", виробництво автотранспортних засобів в Україні за підсумками 2016 року порівняно з 2015 роком скоротилося на 36% - до 5,2 тис. одиниць

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).