"Укргазвидобування" планує відновити розробку родовищ на Заході України

Компанія "Укргазвидобування" активізувала роботу з дорозвідки газових родовищ на заході країни.

Як повідомляє прес-служба компанії, у планах підприємства - розвідувальне буріння на шести родовищах, якими оперує держпідприємство "Львівгазвидобування".

"Задля збільшення видобутку газу у західному регіоні Укргазвидобування активізує роботу з дорозвідки існуючих родовищ, якими оперує ГПУ "Львівгазвидобування"", - зазначили в компанії.

У НАК "Нафтогаз України" додали, що компанія планує відновити видобуток на виснажених і занедбаних родовищах.

Читайте такожДержгеонадр видала "Укргазвидобування" 9 спецдозволів на видобуток газу

"Завдяки реформі тепер маємо кошти, щоб спробувати відновити тут видобуток, використавши сучасні технології", – повідомили в прес-службі "Нафтогазу".

Як повідомляв УНІАН, найбільша в Україні газодобувна компанія "Укргазвидобування" збільшила видобуток газу в 2017 році до рекордного за 25 років показника - 15,3 мільярда кубометрів, що на 4,8% більше, ніж в 2016 році.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу "Нафтогаз України".