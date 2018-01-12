Харківський завод ім. Малишева за рік продав військової техніки на 3 мільярди

Головний виробник бронетехніки в Україні "Завод ім. Малишева", який входить до складу державного концерну "Укроборонпром", завдяки експортними контрактами в 2017 році продав військової техніки на понад 3 млрд грн, що є рекордом для підприємства. Про це повідомили в прес-службі держконцерну "Укроборонпром".

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"Завод імені. Малишева" завершив 2017 з рекордною для підприємства сумою реалізованої продукції, яка перевищила 3 мільярди гривень. Для порівняння: в 2014 році обсяг реалізації продукції у 20 разів менше і становив лише близько 150 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що такий результат був досягнутий завдяки 100% виконання заводом всіх поставлених завдань у строк, у тому числі - завершення планових відправок танків "Оплот" для Королівства Таїланд в 2017 році.

"За контрактом з Таїландом заводу Малишева залишилося передати замовнику лише кілька бойових машин. На підприємстві планують завершити виконання домовленостей в I кварталі 2018 року", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "Завод імені. Малишева" завершив відправку п'ятій партії моторно-трансмісійних установок для Республіки Пакистан.

"Моторно-трансмісійні установки представляють собою комплекти, в які входять двигун, трансмісія, системи обслуговування двигуна, система очищення повітря, броньовані дах. Надалі всі ці комплекти будуть встановлюватися на пакистанські бойові машини "Аль-Халід-1", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, держпідприємство "Завод ім. Малишева" було передано до сфери управління державного концерну "Укроборонпром" 17 листопада 2011 року через збитковість підприємства, основними причинами якої стали недостатнє фінансування заводу за держзамовленням та відсутність стратегічного менеджменту.

Довідка УНІАН. ДП "Завод ім. Малишева" – найбільший виробник бронетехніки в Україні. У співпраці з Харківським конструкторським бюро з машинобудування ім. Морозова та Харківським конструкторським бюро з моторобудування підприємство випускає сучасні зразки спеціальних гусеничних та колісних машин військового призначення, а також пропонує програми модернізації техніки, яка знаходиться на озброєнні багатьох країн світу. Основні напрямки виробництва ДП "Завод ім. Малишева": важка бронетехніка (танк "Оплот", БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, БТР "ДОЗОР-Б", модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.