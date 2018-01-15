Україна скасувала санкції проти одного з найбільших російських постачальників вугілля

18:17, 15 січня 2018
Промисловість
2657

Мінекономрозвитку скасувало зовнішньоекономічні санкції щодо російського постачальника вугілля «Южтранс».

Ілюстрація / REUTERS

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України скасувало санкції щодо російського постачальника вугілля «Южтранс», які забороняли зовнішньоекономічні зв'язки з цією компанією.

Читайте такожУ Меркель поки не хочуть говорити про поетапне скасування санкцій проти РФ

Відповідний наказ від 29 грудня 2017 року опубліковано на сайті міністерства.

Санкції з компанії було знято також 29 грудня. «Южтранс» зареєстрований в Ростовській області.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку 30 жовтня 2017 року ухвалило рішення про введення зовнішньоекономічних санкцій щодо 18 російських компаній, серед яких - «Южтранс». Відповідні накази міністерства набули чинності 9 грудня 2017 року.

Раніше правоохоронні органи України підозрювали «Южтранс» у вивезенні вугілля з окупованих територій Донбасу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #економічні санкції проти Росії#санкції проти російських компаній