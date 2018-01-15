Україна скасувала санкції проти одного з найбільших російських постачальників вугілля

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України скасувало санкції щодо російського постачальника вугілля «Южтранс», які забороняли зовнішньоекономічні зв'язки з цією компанією.

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Відповідний наказ від 29 грудня 2017 року опубліковано на сайті міністерства.

Санкції з компанії було знято також 29 грудня. «Южтранс» зареєстрований в Ростовській області.

Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку 30 жовтня 2017 року ухвалило рішення про введення зовнішньоекономічних санкцій щодо 18 російських компаній, серед яких - «Южтранс». Відповідні накази міністерства набули чинності 9 грудня 2017 року.

Раніше правоохоронні органи України підозрювали «Южтранс» у вивезенні вугілля з окупованих територій Донбасу.