Україна скасувала санкції проти одного з найбільших російських постачальників вугілля
Мінекономрозвитку скасувало зовнішньоекономічні санкції щодо російського постачальника вугілля «Южтранс».
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України скасувало санкції щодо російського постачальника вугілля «Южтранс», які забороняли зовнішньоекономічні зв'язки з цією компанією.
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Відповідний наказ від 29 грудня 2017 року опубліковано на сайті міністерства.
Санкції з компанії було знято також 29 грудня. «Южтранс» зареєстрований в Ростовській області.
Як повідомляв УНІАН, Мінекономрозвитку 30 жовтня 2017 року ухвалило рішення про введення зовнішньоекономічних санкцій щодо 18 російських компаній, серед яких - «Южтранс». Відповідні накази міністерства набули чинності 9 грудня 2017 року.
Раніше правоохоронні органи України підозрювали «Южтранс» у вивезенні вугілля з окупованих територій Донбасу.