Правоохоронці знову обшукують центральний офіс "Укргазвидобування"

Генеральна прокуратура і Служба безпеки України в черговий раз проводять обшуки в центральному офісі (у Києві) найбільшою газодобувної компанії "Укргазвидобування". Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомила прес-секретар компанії Лариса Поліщук.

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"Стабільність - ознака класу. Завершилися чергові свята і у нас в "Укргазвидобування". Знову представники ГПУ та СБУ", - написала вона.

За словами Поліщук, причина обшуків поки невідома.

"Поки не знаємо, по якій саме справі вони прийшли, очікуємо інформацію", - додала прес-секретар компанії.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Генпрокуратура неодноразово проводила обшуки в офісах "Укргазвидобування", тоді правоохоронні органи цікавилися закупівлями компанії в 2014-2016 роках.

Минулого року ГПУ та СБУ також проводили обшуки в офісі держкомпанії і вилучали документи, які стосувалися закупівлі послуг з гідророзриву пласта і ремонту свердловин.

Довідка УНІАН. "Укргазвидобування" – найбільша газовидобувна компанія України, частка якої в загальному обсязі видобутку вуглеводнів в країні становить 70%. 100% акцій компанії належать державному холдингу "Нафтогаз України". За підсумками 2017 року компанія збільшила видобуток газу на 4,8% - до 15,3 мільярда кубометрів і сьогодні виконує державну програму по нарощуванню щорічного видобутку до 20 мільярдів кубометрів до 2020 року (Стратегію "20/20").