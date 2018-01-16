У ГПУ розповіли про причини обшуків в "Укргазвидобуванні"

У Генеральній прокуратурі України розповіли, що обшуки в "Укргазвидобуванні" проходили у рамках відкритого ще у травні минулого року кримінального провадження за ч.5 ст. 191, тобто привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко. Він зазначи, що розслідування стосується "факту закупівлі ПАТ "Укргазвидобування" у жовтні 2016 року запасних частин до насосів у ТОВ "Україна-2000" на загальну суму понад 51 мільйон гривень, що перевищує їхню ринкову вартість у 3-20 разів".

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Він зазначив, що в ході досудового рослідування вже встановлено, що службові особи "Укргазвидобування" закупали товарно-матеріальні цінності за завищеними цінами з метою заволодіння коштами. Наразі досудове розслідування продовжується.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в центральному офісі найбільшою газодобувної компанії "Укргазвидобування" відбулися обшуки.