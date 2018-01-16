"Київхліб" програв Roshen справу про плагіат упаковки тортів

Господарський суд Києва заборонив ПАТ «Київхліб» виробляти торти в упаковці, яка повністю або частково копіює упаковку торта "Золотий ключик" (знак для товарів і послуг за свідоцтвом України № 228350) корпорації Roshen.

Як повідомляє «Ліга.Бізнес», про це йдеться в рішенні суду від 26 грудня 2017 року.

Наголошується, що згідно з матеріалами справи, «Київхліб» використовував упаковку торта «Казковий ключик», схожу на оформлення упаковки торта "Золотий ключик» виробництва Roshen, що могло призвести до змішування діяльності двох компаній.

Читайте такожЖурналісти з'ясували, як "Рошен" отримав землю для нової фабрики під Києвом поза конкурсомКрім цього, суд заборонив "Київхлібу" подавати у Міністерство економічного розвитку та торгівлі України для офіційної публікації заяви про надання будь-якій особі дозволу на використання знака для товарів та послуг за свідоцтвом України № 228350 і відмовлятися від свідоцтва.

Нагадаємо, 6 грудня АМКУ за ініціативою корпорації Roshen оштрафував на 219 тисяч гривень компанії "Київхліб" за використання у своїй діяльності оформлення упаковки торта, схожого на оформлення кондитерського виробу корпорації.

Антимонопольний комітет зазначив, що "Рошен" раніше почав використовувати це оформлення в господарській діяльності.

Довідка УНІАН. Корпорація Roshen є одним з найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. До складу Roshen входять українські фабрики в Києві, Вінниці і Кременчуку; дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат "Бершадьмолоко", який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Корпорація належить президенту України Петру Порошенку, який на час президентства передав свою частку (85%) у так званий сліпий траст під управлінням інвестиційного банку Rothschild. Решта акцій Roshen належать генеральному директору корпорації В'ячеславу Москалевському (13%) і чотирьом менеджерам корпорації (по 0,5%).

Компанію "Київхліб" створено на базі державного підприємства «Київхліб» у 1996 році. До складу компанії входить п‘ять виробничих цехів у столиці, а також п‘ять хлібозаводів у Київській області - в містах Бровари, Макаров, Сквира, Біла Церква і Фастів. Підприємства компанії випускають до 500 тонн хлібобулочних і 20 тонн кондитерських виробів на добу.