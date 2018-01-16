Український бізнес став менш оптимістичним

Індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у четвертому кварталі 2017 року знизився до 115,2% зі 117,4% у попередньому кварталі, після зростання показника шість кварталів поспіль.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на результати опитування регулятором керівників підприємств, при цьому бізнес України продовжує очікувати високого рівня ділової активності.

Найбільш оптимістично налаштовані представники компаній переробної промисловості, торгівлі, компаній сегменту електроенергії і водопостачання, а також сільського господарства і переробної промисловості.

Позитивні зрушення опитані відзначають і на рівні власних підприємств. Як і в п'яти попередніх опитуваннях, бізнес позитивно оцінює фінансово-економічний стан своїх підприємств. "Задовільним" або "хорошим" своє фінансово-економічне становище вважає 88% опитаних. При цьому в наступні 12 місяців 76% респондентів очікують поліпшення фінансово-економічного стану своїх підприємств.

За даними НБУ, вперше з початку проведення опитувань підприємства відзначили свою нездатність задовольнити несподіване збільшення попиту за рахунок власних виробничих потужностей. Зокрема, найбільш відчутний дефіцит вільних потужностей у підприємств сільського господарства і торгівлі.

Потреба підприємств у позикових коштах залишається значною, найбільша - у підприємств добувної промисловості (баланс відповідей - 69%). Респонденти, які планують брати банківські кредити, вважають за краще їх брати в національній валюті. Стримуючим фактором для залучення нових кредитів залишаються високі ставки.

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у третьому кварталі 2017 року підвищився до 117,4% зі 114,3% у попередньому кварталі, при цьому позитивна тенденція спостерігалася шостий квартал поспіль - з другого кварталу 2016 року.