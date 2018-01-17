"Укроборонпром" показав випробування зенітно-ракетного комплексу "Печора" (відео)

В Україні провели успішні випробування модернізованого зенітно-ракетного комплексу C-125М "Печора". Про це повідомили у прес-службі "Укроборонпрому".

Під час випробувань були здійснені стрільби по повітряних цілях новими ракетами 5В27Д-М2, на які встановлена напівактивна радіолокаційна головка самонаведення. Це забезпечує виявлення й захоплення повітряної цілі типу винищувач на дальності не менше 20 км. Окрім того, це значно збільшує точність наведення та забезпечує ураження навіть високоманеврених цілей.

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"А завдяки тому, що на початковій ділянці ракета рухається по аеробалістичній траєкторії, істотно збільшується дальня межа зони ураження ЗРК C-125М. Дальня межа зони ураження з новими ракетами становить понад 40 км, максимальна висота зони ураження – 25 км", - йдеться у повідомленні.

В "Укроборонпромі" пояснили, що це дозволяє забезпечити надійний захист наземних об‘єктів та інфраструктури від повітряного нападу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні провели випробування двигуна ракет оперативно-тактичного комплексу "Грім-2". Разом з тим, з'явилися і перші фото вже готового ракетного комплексу.