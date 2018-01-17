В Держгеонадр назвали вартість корисних копалин України

Україна володіє достатніми запасами різних корисних копалин, потенціал яких оцінюється в діапазоні 3-8 трильйонів доларів. Про це під час прес-конференції заявив перший заступник голови Державної служби геології та надр Микола Фощій.

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"Наша країна достатньо забезпечена мінеральними ресурсами... За різними оцінками, потенціал корисних копалин оцінюється від трьох до восьми трильйонів доларів", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році була прийнята Програма розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. Згідно з цим документом, на території нашої країни відкрито майже 20 тисяч родовищ більше ста видів корисних копалин, з яких понад 8 тисяч родовищ і 1 тисяча об'єктів обліку за 98 видами мінеральної сировини мають промислове значення і обліковуються в державному балансі запасів корисних копалин. Понад 3 тисячі родовищ на даний час розробляються.