Фінансування держоборонзамовлення цього року збільшено майже на 40% - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що фінансування державного оборонного замовлення збільшено на 37% порівняно з минулим роком - до понад 21 мільярд гривень. Як повідомили в прес-службі глави Української держави, про це Порошенко заявив сьогодні під час засідання Ради національної безпеки і оборони.

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"Я думаю, що це дуже переконливо свідчить про те відстані, яке наша держава минуло з часів 2014-2015 років. У 2018 році фінансування державного оборонного замовлення збільшено до 21 з гаком мільярди гривень", - сказав він і зазначив, що порівняно з 2017 роком це фінансування зросла на 37%.

"Це і є характеристика тих пріоритетів, які я, як президент і верховний головнокомандувач, парламент, уряд сьогодні демонструємо для збільшення обороноздатності нашої держави", - сказав Порошенко.

Він підкреслив, що від ремонту техніки, яка дісталася в спадщину в небоєздатному вигляді, Україна потроху переходить до розробки різних видів озброєнь.