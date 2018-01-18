Авіакомпанія Emirates Airlines замовила літаків у Airbus одразу на $16 мільярдів

Авіакомпанія Emirates Airlines розмістила замовлення на 36 літаків Airbus A380, повідомляє Прайм з посиланням на заяву компанії.

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Замовлення на загальну суму 16 мільярдів доларів, включає підтверджене замовлення на 20 літаків A380 і опціон ще на 16 авіалайнерів тієї ж моделі. Очікується, що постачання літаків почнеться в 2020 році.

З цією новою угодою флот A380 авіакомпанії Emirates Airlines зросте до 178 літаків загальною вартістю понад 60 мільярдів доларів. На даний час в авіакомпанії вже є 101 літаків A380, і поки ще не виконане замовлення на 41 авіалайнер такої ж моделі.

У грудні минулого року ЗМІ повідомляли, що авіабудівний концерн Airbus розробляє план поетапного припинення виробництва пасажирського літака A380 на випадок, якщо не отримає велике замовлення на них від авіакомпанії Emirates. У листопаді Airbus і Emirates призупинили переговори щодо нового замовлення на 36 літаків A380 на суму 16 мільярдів доларів, проте в грудні вони поновилися.

Авіакомпанія Emirates літає в 157 напрямках у 84 країни світу. Компанія базується в Дубаї і є однією з найбільших у світі за обсягом міжнародних авіаперевезень.

Airbus Group є одним з лідерів в аерокосмічній галузі, обороні і суміжних секторах, об'єднує три ключових підрозділу - Airbus, Airbus Defence and Space і Airbus Helicopters. Концерн був заснований в 2000 році шляхом злиття німецької компанії Daimler-Benz Aerospace AG, французької Aerospatiale-Matra та іспанської CASA і до січня 2014 року називався EADS. Штаб-квартира знаходиться в Тулузі.