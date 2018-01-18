Метпідприємства України за рік збільшили споживання газу до 1,8 мільярда кубів

Металургійні підприємства України в 2017 році збільшили споживання природного газу на 3% порівняно з 2016 роком – до 1,8 мільярда кубометрів. Про це УНІАН повідомили в об'єднанні металургійних заводів "Укрметалургпром".

Читайте такожВ Україні за рік виробництво сталі зменшилося на 12%

У грудні 2017 року металурги збільшили споживання газу на 15% щодо листопада – до 190 мільйонів кубометрів.

За даними "Укрметаллургпрома", споживання електроенергії в 2017 році склало 11,5 мільярда кВт/год – на 11% менше, ніж в 2016 році.

Як повідомляв УНІАН, металургійні підприємства України в 2016 році скоротили споживання природного газу на 14% порівняно з 2015 роком – до 1,74 мільярда кубометрів, споживання електроенергії збільшилося на 4% – до 12,9 мільярда кВт/год.