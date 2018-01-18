"Нафтогаз" з 1 лютого знижує ціни на газ для промисловості

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" з 1 лютого 2018 року знижує мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 5,9% порівняно з січнем – до 9195,6 гривні з 9772,8 гривні за тисячу кубометрів, говориться в повідомленні компанії.

Читайте також"Нафтогаз" має намір посилити свої позиції на ринку газу промспоживачів

Повідомляється, що максимальні ціни на природний газ для промспоживачів з 1 лютого будуть знижені на 5,5% – до 10141,2 гривні з 10732,8 гривні за тисячу кубометрів.

Як зазначили в компанії, цінові пропозиції "Нафтогазу" диференційовані залежно від обсягів закупки, умов оплати та стану попередніх розрахунків.

Якщо покупець не має заборгованості перед "Нафтогазом" або купуватиме не менше 50 тисяч кубометрів газу на місяць, то для нього встановлюється мінімальна ціна. У всіх інших випадках застосовується більш висока ціна.

Всі ціни вказані з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, з 1 жовтня 2015 року в Україні набув чинності новий закон про ринок природного газу, який позбавив Нацкомісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики, права на встановлення цін на природний газ для промисловості.

У січні 2018 року "Нафтогаз" підвищив мінімальні ціни на природний газ для промислових споживачів на 8,4% порівняно з груднем 2017 року – до 9772,8 за тисячу кубометрів і максимальні ціни на 8,2% - до 10732,8 за тисячу кубометрів.