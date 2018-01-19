"Укрнафта" за рік скоротила видобуток нафти майже на 10%

Найбільша нафтовидобувна компанія "Укрнафта" в 2017 році порівняно з результатами 2016 року скоротила видобуток нафти на 9,2% - до 1,379 мільйона тонн, також в компанії на 14,8% скоротився видобуток природного газу - до 1,108 мільярда кубометрів. Про це повідомляє прес-служба компанії.

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Згідно з повідомленням, виробництво зрідженого газу за звітний період скоротилося на 13,4% - до 116 тисяч тонн.

"Основною причиною скорочення "Укрнафтою" обсягів видобутку вуглеводнів стало блокування процесу продовження спецдозволів компанії з боку держави. Якби спецдозволу були продовжені вчасно, рівень видобутку нафти, конденсату та газу залишився стабільним протягом року", - заявили в компанії, додавши, що у зв'язку з вимушеною зупинкою виробництва на шести родовищах "Укрнафта" втратила більше 92 тисяч тонн нафти і конденсату, а також 76 мільйонів кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, у 2017 році закінчився термін дії 9 ліцензій "Укрнафти". Спроби компанії продовжити ліцензії були заблоковані Державною службою геології та надр. Внаслідок цього, з квітня по червень 2017 року "Укрнафта" була змушена зупинити видобуток на шести родовищах.

Пізніше компанія виграла низку судових позовів, успішно оскаржив бездіяльність Держгеонадр, і в кінці жовтня і листопада 2017 року "Укрнафта" змогла відновити видобуток на зупинених родовищах.

Також "Укрнафта" подала в Держгеонадр заявки на продовження 27 спецдозволів, термін дії яких закінчується протягом 2018 року і на які припадає 24% річного видобутку нафти і конденсату і 18% річного видобутку газу в компанії.