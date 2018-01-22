Росія і ще чотири країни можуть підвищити мито на колеса Пінчука в 7 разів

Євразійський економічний союз може підвищити антидемпінгове мито на залізничні колеса українського виробника «Інтерпайп», українського бізнесмена Віктора Пінчука, більш ніж у сім разів – до 34,22% до 4,75%.

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Така пропозиція міститься у висновку Євразійської економічної комісії, опублікованому на її сайті.

Згідно з документом, відповідне антидемпінгове розслідування було розпочато 22 лютого 2017 року за заявою російських підприємств "Виксунський металургійний завод" і «ЄВРАЗ Нижньотагільський металургійний комбінат».

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році Євразійська економічна комісія (наднаціональний орган управління Євразійського економічного союзу Росії, Казахстану, Білорусі, Вірменії та Киргизстану) прийняла рішення продовжити дію антидемпінгового заходу на обсадні, насосно-компресорні, нафтогазопровідні труби і труби загального призначення з України на 5 років.

Довідка УНІАН. Євразійська економічна комісія (ЄЕК), постійно діючий наднаціональний регулюючий орган Євразійського економічного союзу (ЄАЕС), розпочала роботу 2 лютого 2012 року. В даний час в ЄЕК входять представники п'яти країн: Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки та Російської Федерації. Рішення комісії обов'язкові для виконання на території країн ЄАЕС.

29 травня 2014 року був підписаний Договір про створення Євразійського економічного союзу (ЄАЕС).

«Інтерпайп» – міжнародна вертикально інтегрована трубно-колісна група компаній, яка входить в десятку найбільших у світі виробників безшовних труб і є третім за величиною виробником суцільнокатаних залізничних коліс у світі. Продукція компанії поставляється більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках СНД, Близького Сходу, Північної Америки та Європи.

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет і електросталеплавильний комплекс "Інтерпайп Сталь".