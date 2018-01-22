Україна володіє величезними ресурсами газу: експерт назвав цифру в майже 6 трильйонів кубів

Ще не розвідані ресурси традиційного природного газу на території України, які в майбутньому потрібно вивчити і з їх допомогою поповнити ресурсну базу для роботи газодобувної галузі, оцінюються в 5,5 трлн куб. м.

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Таку оцінку кореспонденту УНІАН озвучив начальник геологічного відділу держпідприємства «Укргеофізика», яке займається геологорозвідкою і пошуком корисних копалин, Андрій Толкунов.

«За найобережнішими оцінками, нерозвідані традиційні вуглеводневі ресурси в трьох нафтогазоносних регіонах України (Східному, Західному та Південному) становлять близько 5,5 млрд тонн умовного палива. Зазначу, що одна одиниця умовного палива прирівнюється до однієї тисячі кубометрів газу, або однієї тонни нафти або газового конденсату», - сказав він.

При цьому, Толкунов підкреслив, що це лише попередня оцінка.

«У Південному нафтогазоносному регіоні України (Причорномор'я - УНІАН) зосереджено понад 30% всіх ресурсів нафти та газу. У свою чергу, більша частина цих ресурсів вуглеводнів розташована в надрах шельфу, континентального схилу і глибоководної частини Чорного моря», - додав Толкунов.

Як повідомляв УНІАН, у червні цього року віце-прем'єр-міністр Володимир Кістіон заявляв, що Україна володіє запасами газу в обсязі понад 920 млрд куб. м, з яких наша країна використовує в рік лише 2%, тоді як середній показник у європейських країнах досягає 8-12%.

В середині січня голова правління НАК «Надра України» Ярослав Климович повідомив, що розвіданих запасів газу в Україні за існуючих темпів видобутку вистачить на 22 роки. За його словами, на сьогодні в Україні є 402 родовища вуглеводнів, 269 з яких знаходяться в промисловій розробці. У 2017 році порівняно з 2016 роком Україна збільшила видобуток газу на 3,1% – до 20,8 млрд куб. м.

В результаті анексії Криму, в 2014 році Україна втратила контроль над деякими родовищами нафти і газу на шельфі Чорного моря.