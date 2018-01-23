У Росії на ЧС-2018 хочуть зупинити роботу підприємств (відео)
11:05, 23 січня 2018Промисловість
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Російські силовики наполягають, що з міркувань безпеки ці підприємства треба зупинити майже на два місяці, на час самих матчів та підготовки до них.
Ілюстрація REUTERS
У Російській Федерації на час проведення Чемпіонату світу з футболу хочуть зупинити роботу підприємств, повідомляє ТСН.uа.
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Зазначається, що відповідне повідомлення розсилає ФСБ.
"У документі згадують виробництва, пов'язані з використанням хімічних, біологічних і радіоактивних речовин", - йдеться в повідомленні.
Російські силовики наполягають, що з міркувань безпеки ці підприємства треба зупинити майже на два місяці, на час самих матчів і підготовки до них. Керівники заводів і фабрик вже чекають на багатомільйонні збитки.
У РФ на час проведення чемпіонату світу з футболу хочуть зупинити роботу підприємств
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