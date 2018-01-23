Головою наглядової ради "Укроборонпрому" обраний ректор КПІ

Головою наглядової ради ДК "Укроборонпром" обрано ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського" Михайла Згуровського.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті відомства.

Заступником голови було обрано генерал-лейтенанта Ярослава Скалька, екс-головнокомандувача Військово-повітряних сил України.

"Водночас наглядова рада закликала Кабінет міністрів України якомога швидше призначити ще двох членів наглядової ради, які мають бути іноземними фахівцями світового рівня з міжнародним військовим і управлінським досвідом. При цьому один з цих іноземних фахівців має зайняти посаду другого заступника голови", - йдеться у повідомленні.

Також наглядова рада заслухала і схвалила звіт генерального директора Романа Романова за поточний період та подякувала за високий рівень організації виконаної роботи і досягнуті результати.

Як повідомляв УНІАН, в "Укроборонпромі" 31 жовтня 2017 року заявили, що Миколаївський суднобудівний завод зупинив роботу через відсутність рішення Кабінету міністрів щодо ракетного крейсера проекту 1164 (серія радянських ракетних крейсерів).

«На сьогодні заарештовано рахунки підприємства, а заборгованість із заробітної плати становить понад 58 млн грн. Ці борги нагромадилися через припинення в лютому 2015 року відшкодування витрат підприємству на утримання крейсера», - повідомили в "Укроборонпромі".

У концерні зазначили, що на розгляд Кабінету міністрів направлено проект розпорядження, яким передбачається відшкодування підприємству витрат на утримання крейсера, що дало б змогу погасити заборгованість із заробітної плати.

Уряд 13 грудня доручив керівництву державного концерну «Укроборонпром» погасити заборгованість з виплати заробітних плат працівникам Миколаївського суднобудівного заводу до 25 грудня.

27 грудня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що направить президенту Петру Порошенку подання про звільнення Романова у зв'язку з невиконанням урядового доручення про погашення заборгованості із зарплат перед працівниками Миколаївського суднобудівного заводу.