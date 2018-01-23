Промвиробництво в Україні за рік скоротилося на 0,1%

Спад промислового виробництва в Україні в січні-грудні 2017 року порівняно з аналогічним періодом 2016 року становив 0,1%, після зростання показника на 2,8% у 2016 році.

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Як повідомляється на сайті Державної служби статистики України, при цьому в грудні 2017 року порівняно з груднем 2016 року зростання промвиробництва, скориговане на ефект календарних днів, становило 0,4% (не скоригований індекс становив мінус 0,5%).

Порівняно з попереднім місяцем, листопадом 2017 року, в грудні промвиробництво зросло на 1,9% за сезонно скоригованими даними і на 1% за нескоригованими.

За інформацією Держстату, спад у 2017 році порівняно з 2016 роком у видобувній промисловості і розробці кар'єрів становив 5,8%, в постачанні електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря, в переробній промисловості зростання становило 4%.

Як повідомляв УНІАН, зростання промислового виробництва в Україні в січні-грудні 2016 року, порівняно з аналогічним періодом 2015 року, становило 2,8%, після падіння показника 4 роки поспіль - у 2012 - 2015 роках. У 2015 році порівняно з 2014 роком спад промвиробництва прискорився до 13,4% з 10,7%.